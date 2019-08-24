Fed Başkanı Powell’a Trump’tan jet cevap

BUGÜN NELER OLDU

Piyasaların merakla beklediği Kansas City Fed'in düzenlediği Jackson Hole zirvesinde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin tatminkar bir noktada olduğunu belirterek, Fed'in gerektiği şekilde adım atacağını belirtti. Powell, "Genişlemeyi sürdürmeye uygun bir şekilde davranacağız" dedi. "Gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkisini yakından izliyoruz" diyen Fed Başkanı, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe yakınlaştığını söyledi. Powell, "Büyüme için uygun adımları atacağız" dese de konuşmasının genel havası eylülde faiz indirimi bekleyen yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Powell'a anında cevap veren ABD Başkanı Donald Trump, "Çok güçlü bir dolarımız var ama çok zayıf bir Fed'imiz var. Sorun şu bizim büyük düşmanımız Powell mı yoksa Çin mi?" açıklaması yaptı.