Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram tam ve çeyrek altın fiyatları 25 Ağustos

haberi: bugün ne kadar? fiyatları 25 Ağustos

ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Dolar ve Euro da yaşanan anlık değişimlerden doğrudan etkilenen altının gramı bugün 282,77 lira civarında bulunuyor. Özellikle kültürümüzde yine döviz kurlarının aksine daha çok tercih edilen bir yatırım ve hediyeleşme aracı olan altın bugün ne kadar oldu? 25 Ağustos gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 25.8.2019 12:47
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram tam ve çeyrek altın fiyatları 25 Ağustos

ile ilgili yaşanan gelişmeleri vatandaşlar tarafından her gün yakından takip ediliyor. Döviz fiyatlarında yaşanan anlık dalgalanmalardan doğrudan etkilenen altında yaşanan değişikleri takip eden vatandaşlar ' oldu' şeklinde aratmalar yapıyorlar. Sabah.com.tr olarak her gün olduğu gibi bugün de gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatlarını sizler için hazırladık…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

25 Ağustos altın fiyatlarına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram tam ve çeyrek altın fiyatları 25 Ağustos
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN