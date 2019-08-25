Son dakika haberi: Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı dolar kuru alış satış fiyatı (26 Ağustos 2019 Pazartesi döviz fiyatları)

Altın ile beraber döviz fiyatları da ekonomide günlük olarak en çok aranan konulardan birisi durumunda. Gece saatlerinden itibaren dolar kurunda yaşanan dalgalanma, vatandaşları alım ve satım fiyatları hakkında sorgulamaya yöneltiyor. Uzun vadeli yatırım, kısa vadeli alış satış gibi çeşitli amaçlarla güncel döviz kuru bilgisine ulaşmak isteyen yurttaşlar da araştırmalarını bu şekilde yönlendiriyor. Hiç şüphesiz, en çok öne çıkan ise dolar fiyatları durumunda.

CANLI DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 26 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ

Sizler için hazırladığımız haberimizden, canlı ve güncel rakamlar ile euro dolar kuru bilgisine ulaşabilir; anlık euro ve dolar alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.