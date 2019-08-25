Son dakika haberi: Emekli maaşına 480 TL zam geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli son dakika zam haberlerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz iki dini bayramda biner liralık ikramiyeyi ceplerine koyan vatandaşlar, 2019 Ocak ve Temmuz ayında da iki zam almışlardı. Sırada Ocak zammı olan emekliler bu bağlamda yapılan haberleri yakından takip ediyorlar. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisinin Ocak ayında alacağı zam miktarı yüzde 8.46 olarak gösteriliyor. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yanıtı…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları ile ilgili tüm son dakika detaylarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz…