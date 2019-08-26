Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Ağustos Salı gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları burada...

Döviz kurlarında meydana fiyat bazlı ani kur dalgalanmalarından altın da etkilenerek alış satış fiyatlarında değişiklikler meydana geliyor. Yatırım yapmayı düşünen veya sevdiklerine hediye olarak almayı düşünen vatandaşlar kuyumculara gitmeden önce arama motorlarında altın fiyatları bugün ne kadar? sorusuyla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 27 Ağustos canlı gram, tam, yarım ve çeyrek fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (27 AĞUSTOS 2019)

27 Ağustos altın fiyatlarına ilişkin tüm bilgileri haberimize sizler için derledik...

İşte detaylar...