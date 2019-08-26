Merdivenaltı okul ürününe dikkat!

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ürünleri ve okul kıyafetleri alışverişlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Okul alışverişi yapacak velilerimizin, üreticisi belli olmayan, merdiven altı olarak tabir edilen ve CE işareti bulunmayan ürünlere karşı dikkatli olmaları önem taşıyor" dedi.Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada "Özellikle üretici ve ithalatçıların yoğun olduğu İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Mersin ve Van başta olmak üzere kırtasiye ve ofis malzemeleri, okul kıyafetleri, çocuk çanta ve ayakkabıları gibi ürün gruplarında 30 ilde kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor" diye konuştu. Güvensiz olduğundan şüphe duyulan ürünlerden numuneler alınıp akredite laboratuvarlarında test edildiğini, güvensiz bulunan ürünlerin piyasadan toplatıldığını belirten Pekcan, "Güvensiz ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde de ilan edilerek tüketiciler hızla bilgilendiriliyor. Satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketiciler, Ticaret Bakanlığı Alo 175'e başvurabilir" dedi. ANKARA