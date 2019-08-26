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Ucuz internette süre uzuyor

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019
Ucuz internette süre uzuyor
Geliri düşük ailelere belirli kotada ücretsiz internet hizmeti sunan Hükümet, ucuz internette de süreyi uzatıyor. Bugüne kadar yaklaşık 860 bine yakın aileye sunulan 29 lira 90 kuruş bedelle genişbant internet hizmetinin süresi uzatılıyor. Kampanyanın uzatılmasına yönelik talep Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu Başkanlığı'na iletildi. Kampanya süresinin 30 Eylül'e uzatılması öngörülüyor. BTK geçen yıl yüzde 74.5 olan mobil genişbant abone yoğunluğu 2023'te yüzde 100'e çıkarmayı hedeflerken, yüzde 3.4 olan fiber genişbant aboneliği de yüzde 11.5'e ulaşacak. Kadınların internet kullanımı oranı da yüzde 65.5'ten yüzde 90'a ulaşacak.

HEDEF 2 MİLYON HANE
Ucuz internet kampanyalarına ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Türk Telekom tarafından düzenlenen "İnternet Bizden Kampanyaları"na dikkat çekerek, "Bugüne kadar internet hizmeti almayan veya en az 3 ay önce internet hizmetini iptal etmiş olan yaklaşık 2 milyon haneye internet sağlamayı hedefliyor. Nisan 2019 itibariyle bu haktan 854 bin hane yararlandı" dedi.
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