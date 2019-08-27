1.4 milyar dolarlık ithalat önlendi

BUGÜN NELER OLDU

Enerjı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek" dedi. Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Dönmez, "Yavuz ve Fatih Doğu Akdeniz'de çalıştıkça ve sonuca yaklaştıkça 'başarısızlık' için ellerini ovuşturanlar da var. Tüm Türkiye bu konuda ittifak etmişken hala bu konuyu istismar etmek, yapılanları görmezden gelmek bir art niyetin sonucudur. Ayrıca bizden zannettiğimiz ama bizim sevindiğimize üzülen, üzüldüğümüze de sevinenleri hayretle izliyoruz" diye konuştu. Doğu Akdeniz'de arama yapmaya devam edeceklerini söyleyen Dönmez, "Bu aramalar bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan haklı durumumuzun bir göstergesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve 'Enerjide Enosis' anlayışıyla kurulan sözde ittifaklara da asla göz yummayacağız" ifadelerini kullandı. 2018'de yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretimini yüzde 50'ye çıkardıklarını da anlatan Dönmez, "2019'un ilk 7 ayında ise bu oran yüzde 66.45'e yükseldi" dedi.