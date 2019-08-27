Bal ihracatından 12 milyon dolarlık gelir

Türk balı, yılın ocak-temmuz döneminde, dünyanın dört bir yanında ağızları tatlandırdı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den yılın 7 aylık döneminde 2 bin 945 ton bal satılarak, karşılığında 12 milyon 857 bin 187 dolar gelir elde edildi.

Bal ihracatında Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'ya bu dönemde 3 milyon 721 bin 369 dolar karşılığında bin 38 ton bal satıldı. ABD, 2 milyon 459 bin 724 dolarla ikinci, Suudi Arabistan 2 milyon 6 bin 874 dolarla üçüncü, Kuveyt 852 bin 418 dolarla dördüncü, Avusturya da 458 bin 396 dolarlık gelirle beşinci sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde, geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Çin, Bulgaristan, Libya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Yunanistan, Somali, Moğolistan, Afganistan ve Fas'a da bal ihraç edildi.

"TÜRK BALINA İLGİ GİDEREK ARTIYOR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk balına ilginin giderek arttığını söyledi.

Türkiye'nin zengin bitki ve flora çeşitliliğine sahip olduğunu vurgulayan Kalyoncu, bu durumun da yurt dışı piyasalarda öğrenilmesiyle Türk balına ilginin arttığını ifade etti.

Kalyoncu, Türk balının birçok ülkede ağızları tatlandırdığına dikkati çekerek, Türk balının artık markalı ürün olarak ihraç edildiğini belirtti.

Bal ihracatının daha da arttırılabileceğine işaret eden Kalyoncu, "Bitki çeşitliliğine göre bölgelerin bitki özellikleri ve bu bitkilerden üretilen balın sahip olduğu faydalı besin kaynakları da tanıtılarak bal ihracatı daha da artırılabilir. Ayrıca yörelere ve bitkilere göre coğrafi işaretler tescil ettirilip markalı ürünlerin daha ön plana çıkarılmasıyla bal ihracatının daha da gelişeceğine inanıyoruz." dedi.

Kalyoncu, markalı ürünün ihracatı artırdığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracat yapılan ülke sayımız da ihracatımız da pozitif yönde ilerliyor. Marka bilinirliği ön planda, katma değerli ürün oluşturulduğu takdirde ihracatta çok daha iyi noktalara ulaşacağız. Bal ihracatında, şu ana kadar elde edilen verilere baktığımızda bu yılı çok güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyorum."