Bodrum'da rezidans ve villa inşaatlarındaki yıkımlar devam ediyor

Türkbükü Mahallesi Çetiliburnu mevkisindeki rezidans ve villa inşaatının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili 24 Ağustos'ta başlatılan yıkım işlemine bugün de devam edildi. İnşaat sahipleri, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde yıkıma devam ediyor.

İş makinelerinin ulaşım sağlayamadığı yapıdaki bazı noktalarda yıkım, işçilerce iskele kurularak yavaş şekilde ilerliyor. Projenin sahil kısmına getirilen bir vincin de bölgede hazır bekletildiği görüldü. Çalışmaların birkaç gün daha süreceği belirtildi.