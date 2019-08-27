Bolu Belediyesi’nde 125 gündür eylem var

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BoluBelediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, göreve dönebilmek için belediye önünde 125 gündür eylem yapıyor. Demokrasi Meydanı'nda kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Eylem Düzenleme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş, "Haksız ve hukuksuz şekilde işten atılan üyelerimiz tekrar eski işlerine kavuşuncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Çünkü burada bir mağduriyet var ve bunun bir an evvel giderilmesi gerek" dedi. 125 günlük süreçte Belediye Başkanı Tanju Özcan ile defaatle görüşmeler yaptıklarını belirten Karataş, "Ancak Özcan seçim öncesi ve mazbata alırken verdiği taahhütleri yerine getirmedi. Ayrıca Özcan, 'İşten çıkardığımız işçilerin 70-75'i bizi neden işten çıkardın demedi' şeklinde gerçek dışı söylemle, işten çıkarmaları haklı göstermeye çalışmaktadır" diye konuştu.Karataş, Özcan'ın 3 ay önce işten çıkardığı işçileri Ramazan Bayramı'ndan sonra işe başlatacağını söylediğini hatırlatarak, "Aradan Kurban Bayramı da gelip geçmiştir fakat şu ana kadar işe geri aldığı bir işçi dahi yoktur. CHP'li Özcan, yaptığı kıyımın farkında olmakla birlikte vicdani olarak bir rahatsızlık duymamaktadır. Bu nedenle de emekçilerin sendikamız tarafından kullanıldığını iddia etmekte, Hizmet-İş'i hedef göstermeye çalışmaktadır. Bu, ancak kin ve emek düşmanlığıyla açıklanabilecek bir durumdur" dedi.