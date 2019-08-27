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Kredi faiz oranlarında dev indirim! Ziraat Bankası, Vakıfbank, , Garanti Bankası konut - ihtiyaç - taşıt kredileri ne kadar oldu? İşte detaylar...

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın geçtiğimiz haftalardaki indirimi sonrası daha da önemle takip edilir hale geldi. Ekonomideki canlanma ve Sonbahar ayına girilecek olmasıyla birlikte yeni ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar en güncel kredi faiz oranları listesi ile birlikte hangi bankanın hangi krediye ne kadar faiz uyguladığını merak ediyor. TOBB, TESK gibi kurumların özel bankalara faiz indirimi çağrısı sonrası konut - taşıt - sorgulamaları arttı. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Bu süreçte kredi çekmek isteyen kişilere yönelik en güncel oranları haberimizde listeledik. İşte , Garanti Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, TEB başta olmak üzere diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - !

Giriş Tarihi: 27.8.2019 10:36
Kredi faiz oranlarında dev indirim! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası konut - ihtiyaç - taşıt kredileri ne kadar oldu? İşte detaylar...

3 kamu bankasının kredi faiz indirimi sonrası konut kredilerine rekor başvuruda bulunuldu. Konut satış istatistiklerine de hemen yansıyan bu talep sonrası ekonomi ve konut sektörü canlandı. Vatandaşlar konuyla ilgili son bilgileri de öğrenmek için arama motorlarına hücum ederek, ' ne kadar?' en güncel konut - taşıt - faiz oranları' sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Biz de bu sorulara cevap için yeni oranları haberimizde listeledik.

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, , Garanti Bankası, TEB, QNB Finansbank faiz oranları...

AKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.87

: 1.75

Konut kredisi: 1.39

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Kredi faiz oranlarında dev indirim! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası konut - ihtiyaç - taşıt kredileri ne kadar oldu? İşte detaylar...
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