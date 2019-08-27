Kredi faiz oranlarında dev indirim! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası konut - ihtiyaç - taşıt kredileri ne kadar oldu? İşte detaylar...

3 kamu bankasının kredi faiz indirimi sonrası konut kredilerine rekor başvuruda bulunuldu. Konut satış istatistiklerine de hemen yansıyan bu talep sonrası ekonomi ve konut sektörü canlandı. Vatandaşlar konuyla ilgili son bilgileri de öğrenmek için arama motorlarına hücum ederek, 'kredi faiz oranları ne kadar?' en güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları' sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Biz de bu sorulara cevap için yeni oranları haberimizde listeledik.

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası, TEB, QNB Finansbank faiz oranları...

AKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.87

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.39