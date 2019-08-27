Otomotiv sektörüne dev yatırım

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Almanotomobil devi Volkswagen'in fabrikasını kurmayı planladığı Türkiye son beş yılda otomotiv sektörünün yatırım üssü oldu. Beş yılda otomotiv sektörüne verilen teşvik belgesi 715'e ulaşırken,yatırımlara 28 milyar lira destek verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yeni nesil hibrit araçlar için Bursa'da temeli atılan Türkiye'nin ilk alüminyum enjeksiyon fabrikası projesinin cari açığın azaltılmasına 2.3 milyar dolar katkı sağlayacağını söyledi.Yerli otomobilin 2021'de yollarda olması beklenirken, hükümet yüksek teknolojiye dayalı marka araç üretimini teşvik için destek programı hazırladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomotiv sektörünü geliştirmeye yönelik çalışmalar ve yerli otomobil projesine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Varank, otomotiv endüstrisinin yıllık 1.5 milyonun üzerinde üretim yaptığını belirterek, "Ülkemiz otomotiv yatırımları için cazip bir teşvik sistemine sahip. Otomotiv imalat sanayinde ilk sırada. Türkiye'de üretilen araçlar teknik özellikleri, performansları, tasarım ve kaliteleriyle dikkat çekiyor. Desteklediğimiz 150 Ar-Ge tasarım merkezi bulunuyor" dedi.Sektöre verilen yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişilik istihdam yaratıldığına dikkat çeken Varank, Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu'nu oluşturan 5 firmanın yerli otomobil için yoğun şekilde çalıştığını belirtti.Yerlımarka otomobil projesine yönelik teşvik mekanizması geliştirilerek proje tamamlanacak. Otomotiv destek programı ile batarya, sensor, yakıt hücresi, yazılım gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyeti geliştirilecek. Elektrikli otomotiv üretimine yönelik batarya yatırımı yapılacak. Otomotiv sektörüne yönelik endüstriyel bulut platformu oluşturulması desteklenecek. Çevre teknolojileri, bağlantılı ve otonom araçlar, akıllı hareketlik gibi kritik teknolojiler geliştirilecek. Yeni nesil araçlardan veri toplanması, kullanılması ve katma değerli hizmetlere dönüştürülmesine ilişkin mevzuatlar tamamlanacak. Sektörün kümelenme destek programından faydalanması için tanıtım faaliyetleri geliştirilecek. Otomotiv sanayiinde kümelenme birlikteliğinin bu kapsamda daha yüksek seviyede desteklenmesi sağlanacak.