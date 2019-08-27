Yerli uydu 'LAGARİ' Türk tarımının hizmetinde

İş birliği protokolü kapsamında; Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü mikro uydusu olan STM tarafından geliştirilen LAGARİ'nin sağladığı görüntüler, Bakanlık tarım uygulamaları için kullanılacak.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile STM arasında 26 Ağustos 2019 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü; yerli uydu teknolojileri ve savunma sanayi yetkinliklerinin sivil kamu ihtiyaçları doğrultusunda kullanımı hususunda önemli bir adım teşkil ediyor.

TARIM UYGULAMALARINDA SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDEN FAYDALANILACAK

2020 yılında fırlatılacak olan LAGARİ vasıtasıyla, kamu kurumlarının optik görüntü ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor. Bu kapsamda yapılan ön çalışmaları takiben imzalanan protokol ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu uydu görüntülerinin LAGARİ tarafından sağlanması hususunda işbirliği yapılacak. Bu işbirliği aynı zamanda savunma sanayinde geliştirilen belirli teknolojilerin tarım uygulamalarında kullanılmasına da zemin hazırlıyor.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ALTYAPI KAZANIMI

İmza töreninde konuşan STM Genel Müdürü Murat İkinci; "STM olarak teknoloji geliştirme gayretlerimizi ülkemizde daha önce örneği olmayan alanlarda yoğunlaştırıyoruz. Ağırlıklı olarak kendi öz kaynaklarımızla yerli bir ürün olarak geliştirdiğimiz LAGARİ, sahip olduğu özellikler ile önemli bir altyapı kazanımı sağlıyor. Alçak irtifa yörüngede görev yapacak olan LAGARİ, pek çok farklı alandaki ihtiyaç için maliyet etkin ve yüksek performanslı bir çözüm sunuyor. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol sayesinde, uydu platformumuzun kamuya hizmet edecek olmasından dolayı gururluyuz. Ülkemiz için fayda sağlayacak yenilikçi teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

TARIM STRATEJİLERİ VE AR-GE FAALİYETLERİ ADINA ÖNEM TAŞIYOR

Milli bir uydu sisteminin ülkemizin faydasına kullanılacak olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, "Bakanlık olarak tarımsal, ekolojik ve AR-GE faaliyetlerimizi sürdürülebilir kılmak için çalışırken yeni teknolojilerle altyapımızı geliştirmemiz gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Uydu görüntüleri de bugün özellikle tarım stratejileri ve AR-GE faaliyetleri adına önem taşıyor. STM'nin yerli imkânlarla geliştirdiği milli bir uydu sistemini ülkemizin geleceğine hizmet eden amaçlar doğrultusunda kullanacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

