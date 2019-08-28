905 firma konkordatodan çıktı

Geçen yıl ağustosta yaşanan kur saldırısının ardından eylülde açıklanan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde başlayan dengelenme adımlarıyla büyük bir dönüşümün fitilini ateşleyen Türkiye'de çarkların dönüşü hızlanınca şirketlerin zor durumdan çıkmak için başvurduğu konkordato müessesesi de rafa kalkmaya başladı.



10.4 MİLYAR KREDİ

Bugüne kadar konkordatodan çıkan firma sayısı 905'i buldu. Bu firmaların bankalara olan 10.4 milyar liralık kredi borcu da konkordatodan kurtuldu. Geçen yıl ekimde 455'i bulan konkordato başvuruları, kasımda 483, aralıkta ise 324 olarak gerçekleşti. Bu yılın ocak ayında 167'ye gerileyen konkordato sayıları şubatta 156'ya, martta 96'ya indi. Nisanda 73 olan konkordato başvuruları, mayısta 97, haziranda da 83 oldu.

2018 son çeyrekte bin 262 olan konkordato başvuruları, üçte birine düşerek bu yılın ilk çeyreğinde 419'a indi. Yılın ikinci çeyreğinde ise 253 olan bu sayı, geçen yılın son çeyreğinin beşte biri seviyesine geriledi.



KOMİTE KURULMUŞTU

Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında, 2018'in son çeyreğinde 7 büyük banka konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlatmış, 2019 yılı başında banka temsilcilerinden oluşan "konkordato heyeti" kurulmuş ve heyet tarafından konkordatolu firmalarla görüşmelere başlanmıştı. Konkordatodan çıkan firma sayısının artmasında bankaların adımları da etkili olmuştu.



KİMLER ÇIKTI?

Nuhoğlu İnşaat, Ömür Çelik, Teknik Alüminyum, ABC Uluslararası Transport, Empress Mücevherat (Gilan Mücevherat), CW Enerji Mühendislik, Taha Kargo Dış Ticaret, Misba Turizm, Hürel Otomotiv, Kayra İplik, Asya Halı gibi sektörlerinde tanınan çok sayıda firma, bankalarla ve diğer alacaklılarıyla anlaşarak konkordatodan çıktı.

BUGÜN NELER OLDU