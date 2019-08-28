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925 milyon euroluk satış

Giriş Tarihi: 28.8.2019
925 milyon euroluk satış
BAnkalarla nisanda 2.3 milyar euroluk kredi borçlarının yeniden yapılandırması için imza atan Doğuş Holding, ocaktan bu yana 925 milyon euroluk varlık sattı. Önceki gece Galataport'un tanıtım toplantısında gazetecilere konuşan Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk, borçlarını indirmek için varlık satışına devam edeceklerini belirterek, "Yaklaşık 700-800 milyon euroluk satış yapmayı planlıyoruz. Bankalara olan 2.3 milyar euro tutarındaki borcu, yıl sonu 2 milyar euronun, önümüzdeki sene sonu ise 1.5 milyar euronun altına indirmeyi hedefliyoruz" dedi. Satılacak varlıkları Doğuş'un ana sektörlerindeki gücünden taviz vermeden ve ana stratejilere odaklanarak belirlediklerini anlatan Şahenk, "Bunun bir kısmı da Doğuş'un Hospitality işlerinin halka arzından olabilir. Bu sene EBITDA ve nakit akışlarımızda önemli iyileşmeler gözlemledik. Bir yandan da çok kısa süre içinde Grupta yıllık 75 milyon euroluk tasarruf sağladık" diye konuştu. Grubun yeniden yapılandırma sürecinde ailenin önemini bir kez daha içinde hissettiğini söyleyen Şahenk, "Annem ve kardeşim büyük destek verdi. Annemin 'her şeyin altına imza atarım' sözü çok önemliydi" diye konuştu.

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925 milyon euroluk satış
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