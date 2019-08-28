925 milyon euroluk satış

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BAnkalarla nisanda 2.3 milyareuroluk kredi borçlarınınyeniden yapılandırmasıiçin imza atan DoğuşHolding, ocaktan bu yana925 milyon euroluk varlık sattı.Önceki gece Galataport'un tanıtımtoplantısında gazetecilere konuşanDoğuş Holding Yönetim KuruluBaşkanı ve CEO'su Ferit Şahenk,borçlarını indirmek için varlıksatışına devam edeceklerini belirterek,"Yaklaşık 700-800 milyoneuroluk satış yapmayıplanlıyoruz.Bankalara olan 2.3milyar euro tutarındakiborcu, yıl sonu2 milyar euronun, önümüzdekisene sonu ise 1.5 milyareuronun altına indirmeyi hedefliyoruz"dedi. Satılacak varlıklarıDoğuş'un ana sektörlerindekigücünden taviz vermeden ve anastratejilere odaklanarak belirlediklerinianlatan Şahenk, "Bununbir kısmı da Doğuş'un Hospitalityişlerinin halka arzından olabilir.Bu sene EBITDA ve nakit akışlarımızdaönemli iyileşmeler gözlemledik.Bir yandan da çok kısa süreiçinde Grupta yıllık 75 milyoneuroluk tasarruf sağladık" diyekonuştu. Grubun yeniden yapılandırmasürecinde ailenin öneminibir kez daha içinde hissettiğinisöyleyen Şahenk, "Annemve kardeşim büyük destek verdi.Annemin 'her şeyin altına imzaatarım' sözü çok önemliydi" diyekonuştu.