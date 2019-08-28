925 milyon euroluk satış

BAnkalarla nisanda 2.3 milyar
euroluk kredi borçlarının
yeniden yapılandırması
için imza atan Doğuş
Holding, ocaktan bu yana
925 milyon euroluk varlık sattı.
Önceki gece Galataport'un tanıtım
toplantısında gazetecilere konuşan
Doğuş Holding Yönetim Kurulu
Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk,
borçlarını indirmek için varlık
satışına devam edeceklerini belirterek,
"Yaklaşık 700-800 milyon
euroluk satış yapmayı
planlıyoruz.
Bankalara olan 2.3
milyar euro tutarındaki
borcu, yıl sonu
2 milyar euronun, önümüzdeki
sene sonu ise 1.5 milyar
euronun altına indirmeyi hedefliyoruz"
dedi. Satılacak varlıkları
Doğuş'un ana sektörlerindeki
gücünden taviz vermeden ve ana
stratejilere odaklanarak belirlediklerini
anlatan Şahenk, "Bunun
bir kısmı da Doğuş'un Hospitality
işlerinin halka arzından olabilir.
Bu sene EBITDA ve nakit akışlarımızda
önemli iyileşmeler gözlemledik.
Bir yandan da çok kısa süre
içinde Grupta yıllık 75 milyon
euroluk tasarruf sağladık" diye
konuştu. Grubun yeniden yapılandırma
sürecinde ailenin önemini
bir kez daha içinde hissettiğini
söyleyen Şahenk, "Annem
ve kardeşim büyük destek verdi.
Annemin 'her şeyin altına imza
atarım' sözü çok önemliydi" diye
konuştu.