Akbank konut faizini indirdi

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Kamu bankalarının konut kredisi faizlerini 0.99'a çekmesinin ardından özel bankalar da topa girmeye başladı. Akbank dün konut kredisi faiz oranlarını kredi tutarında herhangi bir sınır uygulamaksızın yüzde 1.35'e çektiğini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank müşterileri tercihlerine göre uygun ödeme seçeneklerinden de faydalanabilecek. Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerinin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini vurguladı. Müşterilerine hayallerindeki eve sahip olmaları için, isteklerini ertelemeden, kira öder gibi kredi taksiti ödeme imkânı sunduklarını aktaran Oğuz, "Bunun yanı sıra, 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde 1.35'e çektik. Ekonomimizin canlanması ve istikrarlı bir büyüme düzeyine ulaşabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.