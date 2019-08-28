Gıda bankası 30 milyar TL kazandıracak

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himaye ettiği, 'gıda bankacılığında' TBMM Dilekçe Komisyonu'nun çalıştığı rapor tamamlandı. Hazırlık aşamasında 32 ilde pilot çalışmalarının başlatıldığı bankadan yüz güldüren sonuçlar geliyor. 32 ilde 69 bankanın kurulduğu projede, diğer illerde de kurulacak gıda bankalarıyla yılda 30 milyar lira tasarruf hedefleniyor.Gıda Bankacılığına dair SABAH'ın elde ettiği son gelişmelere göre 2019 sonuna kadar banka sayısının 81'e yükseltilmesi planlanırken, 1-2 yılda 957 ilçenin tamamında söz konusu bankalar kurulacak.'Gıda-giyecek-temizlik ve yakacak' olmak üzere 4 kalemde ürün bulunduran bankalar ile işletmelerin stoklarında son kullanma tarihi yaklaşmış, paketleme veya üretim hatası bulunan, ihracat veya ihtiyaç fazlası gibi sebeplerden dolayı değerini kaybeden veya zayi olacak maddeler ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılıyor.6 ayda 32 belediye atık gıdadan yüzde 30 geri dönüşüm ve ekonomiye girdi sağladı.Türkiye'de israfın yıllık maliyeti 214 milyar TL olarak hesaplanıyor. Diyanet'in yaptığı çalışmaya göre günde 6 milyon adet ekmek israf ediliyor. Rapora göre yıllık sadece israf edilen ekmeğin tutarı ile 80 hastane, 500 okul, 500 km yol ve 10 binlerce konut ve onlarca köprü yapılabilir.