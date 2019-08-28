Gulf Sigorta’dan her ihtiyaca uygun ürün

BUGÜN NELER OLDU

GulfSigorta Satış Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sevinç, yılların emeğiyle sektörün geri kalanından oldukça farklı bir branş dağılımı sağladıklarını belirtti. Sorumluluk branşında ilk akla gelen şirket olduklarından bahseden Sevinç, "Özellikle tek başına (yangın ürününden bağımsız) işveren sorumluluk, ürün sorumluluk, ürün geri çağırma, çevre sorumluluk ve mesleki sorumluluk poliçeleri düzenliyor olmamız bu branşta tercih edilme sebeplerimizden sadece biri" dedi. Portföylerindeki yangın (bireysel ve ticari) branşının ağırlığının ise %24 civarında olduğunu aktaran Sevinç, "2018 yılında yangın branşı en çok büyüdüğümüz branştı. Sonra sırasıyla; %19 payla kasko, %12 ile ferdi kaza ve seyahat, %10 ile nakliyat branşları geliyor. 2019 yılında hedefimiz seyahat ve nakliyat branşlarında sektörün üstünde bir büyüme sağlamak" diye konuştu.