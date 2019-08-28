Hindistan da ihtiyat akçesini bütçeye aktardı

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Hindıstan Merkez Bankası (RBI), ekonomik çerçeveyi incelemesi amacıyla oluşturulan Bimal Jalan Komitesi'nin önerisi doğrultusunda 1 trilyon 760 milyar rupilik (yaklaşık 24.5 milyar dolar) ihtiyat akçesinin kamu bütçesine aktarılmasını kabul etti. RBI, hükümete mevcut finansal yılda beklentilerin üzerinde temettü verecek. Bu kaynak, Başbakan Narendra Modi yönetiminin zor durumda olan ekonomiye ek mali destek vermesine imkân tanıyacak.Bu yılki temettü aktarım miktarı, bir önceki yılda sağladığı 680 milyar rupinin iki katından fazla. Komitenin teklifi, RBI yönetim kurulu tarafından desteklendi. Konuya yakın bir kaynak, hükümetin vergileri azaltarak ve konut finansmanı şirketleri için daha fazla para sağlayarak fonları ekonomiyi teşvik etmek için kullanacağını söyledi.