Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Ağustos Perşembe gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları burada…

Dolar ve Euro fiyatlarındaki son dakika dalgalanmaları altını da etkilemeye devam ediyor. Yatırım yapmak, sevdiklerine hediye etmek ve daha pek çok nedenle alım yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında altın fiyatları bugün ne kadar? Sorusunun cevabını araştırarak net bir bilgi edinmek istiyor. En güncel fiyatları haberimizde canlı olarak bulabilirsiniz. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son dakika 29 Ağustos gram, tam, yarım ve çeyrek fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (29 AĞUSTOS 2019)

29 Ağustos altın fiyatlarına ilişkin tüm gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz…

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