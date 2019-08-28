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Son dakika: bugün ne kadar? 29 Ağustos Perşembe gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları burada…

Döviz fiyatlarının yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmelerinden etkilenerek fiyatlarında ani gelişen değişiklikler altın piyasasını da etkiliyor. Pek çok nedenle kuyumculara giderek alım satım yapmayı planlayan vatandaşlar bugün ne kadar? sorusunun yanıtlarını araştırmaya yoğun olarak devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son dakika 29 Ağustos gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 29.8.2019 00:50 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 00:50
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Ağustos Perşembe gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları burada…

Dolar ve Euro fiyatlarındaki son dakika dalgalanmaları altını da etkilemeye devam ediyor. Yatırım yapmak, sevdiklerine hediye etmek ve daha pek çok nedenle alım yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında bugün ne kadar? Sorusunun cevabını araştırarak net bir bilgi edinmek istiyor. En güncel fiyatları haberimizde canlı olarak bulabilirsiniz. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son dakika 29 Ağustos gram, tam, yarım ve çeyrek fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (29 AĞUSTOS 2019)

29 Ağustos altın fiyatlarına ilişkin tüm gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Ağustos Perşembe gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları burada…
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