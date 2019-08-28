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haberi: Memur maaşlarına yapılacak zam bugün belli oluyor! En düşük ne kadar olacak?

Yaklaşık 5 milyonun üzerinde memur ve emeklisinin beklediği zam için büyük gün geldi. 5. Dönem Toplu Sözleşmesini sonuçlandırmak için uzun bir süredir toplantılar yapılan memur zamları arama motoru üzerinden de en çok araştırılan konuları arasında yer alıyordu. Peki, ne kadar olacak? Hakem Kurulu’nun açıklayacağı karara göre belirginlik kazanacak olan memur zammında daha önce 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 teklif yapılmıştı.

Giriş Tarihi: 28.8.2019 09:43
Son dakika haberi: Memur maaşlarına yapılacak zam bugün belli oluyor! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de 5 milyonu aşkın memur ve emeklisi bulunuyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından 5. Dönem Toplu sözleşmesi ile ilgili toplantılar devam ederken, görüşülen 4 gün de hizmet kolları talepleri dikkate alınmıştı. Genele ilişkin talepler ise bugün konuşulmaya başlandı. Milyonlarca memur, bu toplantıdan çıkacak sonuçları merakla bekliyorlar. Peki, memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Hakem Kurulu'nun bugün kararını açıklaması beklenirken 2020 için memura yüzde 4 4, 2021 için yüzde 3 3 zam teklif edilmişti. Konuyla ilgili tüm gelişmelerini sizler için hazırladık. En düşük ne kadar olacak? İşte yanıtı…

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Hakem Kurulu'nun açıklayacağı karar ile belli olacak memur maaş zammı bugün sonuçlanacak. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak? Konuyla ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından devam ederken, son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

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Son dakika haberi: Memur maaşlarına yapılacak zam bugün belli oluyor! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak?
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