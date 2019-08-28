TL’ye geçene ek getiri

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Mevduatını TL'ye geçirenler için Vakıfbank da yeni bir ürün çıkardı. Banka, birikimini dolar veya euro olarak değerlendiren müşterilerine TL'ye Dönüş Hesabı ile hesap açılış tutarı kadar döviz bozdurmaları şartıyla, yeni TL vadeli mevduat hesapları için avantajlı ek faiz oranı sunulacağını açıkladı. Banka, yeni ürünün 32 gün gibi kısa vade avantajı bulunduğunu da bildirdi. Kampanya kapsamında VakıfBank'ta döviz mevduat hesabı bulunanlar, bu hesaplarından TL'ye çevirdikleri birikimleri kadar tutarda yeni bir hesap açmaları durumunda güncel mevduat oranlarına ek bir faiz oranı alabilecekler.Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Vakıfbank olarak ülkemizin ve milli ekonomimizin yanındaki güç olma sorumluluğunu taşıyoruz. Türkiye bilançosuna azami katkı sağlama hedefimizle Türk Lirası'na destek vermeyi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Enflasyon Korumalı Kazandıran Hesaplar ve Hiper Hesap gibi uzun zamandır uygulamada olan ürünlerimizle TL'ye güvenen müşterilerimize ek getiri imkânı sunuyoruz" dedi. Türk Lirası'na dönüş hesabındaki yeni kampanyayla kısa vadeli yatırım yapmak isteyenlerin de özel faiz oranından faydalanabileceğini kaydeden Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mevduatını hangi vadede olursa olsun Türk Lirası cinsinden değerlendirmek isteyen müşterilerimize büyük avantajlar sunmaya devam edeceğiz. Dövizini bozdurup Türk Lirası mevduat hesabı açan müşterilerimize ek getiri sağlıyoruz. Halkımızın da ülke ekonomisine büyük katkı sunan bu ürünlerimize büyük ilgi göstereceğine inanıyorum. Bu vesileyle birikim sahiplerini dövizden TL'ye geçmeye davet ediyorum. Milli ekonomimize olan güveni perçinlemek ve daha güçlü bir ekonomiye sahip olmak için TL'ye güvenmeliyiz."FARKLI ürün ve kampanyalarla uzun süredir Türk Lirası'na geçişi teşvik ettiklerini belirten Üstünsalih, 2011'den bu yana Hiper Hesap ürünü ile dövizden Türk Lirası'na geçen müşterilerine avantajlı mevduat faizi verdiklerini, bu yıl ayrıca birikimlerin enflasyondaki dalgalanmalardan etkilenmemesini temin eden Enflasyon Korumalı Kazandıran Hesapları mudilere sunduklarını kaydetti. Üstünsalih, "TL'ye dönüşü güçlendirmek adına attığımız tüm bu adımlara şimdi bir yenisini daha ekliyoruz" diye konuştu.