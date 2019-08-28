Türkiye Varlık Fonu’ndan İFM’ye stratejik yatırım

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Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Türkiye için stratejik önemi olan İstanbul Finans Merkezi projesine, sadece emlak tarafında değil, mevzuat ve regülasyonların oluşturulması ve ekosistemin kurulması anlamında da hareket kazandırmak istiyoruz. İstanbul'un jeopolitik ve finansal önemini tekrar global arenada göstermemiz gerek" dedi. Projeyi 2021 sonu ya da 2022 başlarında bitirmeyi ve işlerlik kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Sönmez, "TVF altında bir oluşum olacak. Fon'un denetimi ve reytingi üzerine şu anda çalışmalar sürüyor" diye konuştu.Dubai'de ICD'nin Burj Khalifa, Dubai Mall ve Dubai World Trade Centre projelerine yatırım yaptığını belirten Sönmez, Suudi Arabistan'ın varlık fonu PIF'in NEOM şeklinde bir oluşuma destek olduğunu ifade etti. Rusya'nın varlık fonu olan RDIF'in ve Kazakistan'ın Samruk-Kazyna fonunun ülkelerindeki stratejik ve vizyoner projelerine yatırım yaptığına işaret eden Sönmez, "İstanbul Finans Merkezi öncelikle bizim yatırımcı olacağımız bir yapı olacak. Kendi likiditemiz var. Buradaki değer artırınca yurtdışından yatırımcıları da görebiliriz" dedi.