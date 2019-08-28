Yarını düşünen veliler için Eğitim Destek Sigortası

BUGÜN NELER OLDU

Eğitimde devamlılığı sağlayan eğitim sigortaları çocukları öğrenim gören ebeveynler tarafından tarafından büyük ilgi görüyor. Tüm ebeveynlerin çocuklarının en iyi eğitimi alarak, en iyi okullara giderek yetişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Halk Emeklilik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sağlam, hayatta beklenmedik aksiliklere karşı çocukların eğitimini güvenceye almanın günümüzde kaçınılmaz olduğunu söyledi. Sağlam, "Eğitim hayatında en önemli iki şeyin alınan eğitimin kalitesi ve devamlılığı olduğu bilinci ile karşılaşılabilecek olası durumlara karşı önlem alınmalıdır.Planların dışına çıkmak zorunda kaldığımız olumsuz durumlara karşı önlem almamızı sağlayan, çocuklarımızın geleceğini finansal olarak güvence altına alan eğitim sigortası ürünlerine olan ilgi her geçen gün biraz daha artıyor" şeklinde konuştu. Gönderilen özel okullar, özel dersler, yurtdışı eğitimleri düşünüldüğünde eğitim için harcanabilecek masrafların kat kat arttığına vurgu yapan Sağlam, "Yükselen bu kalite karşısında da veliler yarınını düşünmek zorunda kalıyor ve günümüzde gelinen nokta eğitim sigortasını ihtiyaç haline getiriyor" dedi.Halk Emeklilik, Eğitim Destek Sigortası ile bir yandan eğitim hayatında gerçekleşebilecek olumsuzluklara karşı güvence sağlarken; diğer yandan ek fayda hizmetleri ile kariyer basamaklarında müşterilerinin ve öğrencilerin yanında oluyor. Tüm Halkbank müşterilerine ve çocuğunun eğitimini güvence altına almak isteyen ebeveynlere özel tasarlanan Eğitim Destek Sigortası ile sigortalının sigorta süresi içerisinde vefatı halinde çocuğunun, torununun veya eğitimini üstlendiği başka bir öğrencinin eğitim masrafları Halk Hayat ve Emeklilik tarafından karşılanıyor. Eğitim Destek Sigortası ürünümüzde teminat tutarı müşteri tarafından belirleniyor.