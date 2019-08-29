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Brent petrolün varili 60,02 dolar

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 60,02 dolardan işlem görüyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 10:23
Brent petrolün varili 60,02 dolar

Dün 60,90 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 60,33 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 60,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,57 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 10 milyon varil (yüzde 2,3) azalarak 427,8 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,1 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki bu azalışla fiyatlar 60 doların üzerine çıktı.

Brent petrolde teknik olarak 60,10 ile 60,20 dolar aralığının direnç, 59,25 ile 59,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Brent petrolün varili 60,02 dolar
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