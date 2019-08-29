Türk şirketinden Rusya’ya havaliman

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Türkiye, ENR "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde dünya ikinciliğine yükselirken, Türk firmalarının yurtdışında tamamlanan projelerine bir yenisi eklendi. Türk müteahhitlik firması ESTA Construction, Rusya'daki Yuri Gagarin Havalimanı'nı hizmete açtı. Şirket, Krasnodar Stadyumu ve Alman Mercedes-Benz firmasının Rusya'daki ilk üretim tesisi olan yüksek teknolojili Mercedes fabrikasının ardından Yuri Gagarin Havalimanı'nı da tamamladı.Rus havacılık sektörü için büyük öneme sahip olan havalimanının açılışını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı. Putin'e Gagarin'in kızı Yelena Gagarina ve uzaya çıkan ilk kadın kozmonot Valentina Tereşkova da eşlik etti.