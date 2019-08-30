4 proje daha mühürlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bodrum'daki kaçak yapılaşma için düğmeye basan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tam gaz çalışıyor. 10 gün önce Bodrum'da 1.611 konut ve oteli kapsayan 8 proje kaçak yapılaşma nedeniyle mühürlenirken, bu sayının 12'ye çıktığı açıklandı.



FETHİYE VE DATÇA'DA 24 KONUT

Ayrıca Marmaris, Fethiye ve Datça'da da yapılan denetimler sonucu 24 konut ve iki kıyı yapısı mühürlendi. Mühürlenen projelerden ruhsatsız olanların da yıkımına başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün itibarıyla 1.870 konut ve 6 otelden oluşan 18 projenin incelemesini yaptık. 12 projede tespit edilen aykırılıklara ilişkin mühürleme işlemini uyguladık. Yine bu projelerdeki 20 kıyı yapısı da ayrıca mühürlendi" dedi.



DENETİM DEVAM EDİYOR

Ülke genelinde tespit ettikleri 20 binin üzerinde kaçak yapı olduğuna değinen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Denetimlerimiz Fethiye ve Marmaris'te hatta tüm kıyılarda devam ediyor. Kaçak yapıyla mücadele konusunda da kararlıyız. Tespit ettiğimiz tüm kaçak yapıları da tespit ederek, yıkımlarını kısa sürede gerçekleştireceğiz."



İŞTE O PROJELER

* Akfen Holding/Bodrum Loft: Gölköy'de yapımı devam eden Akfen Bodrum Loft projesinde 20 Ağustos'ta yapılan incelemeler sonucunda 4 iskelenin kaçak olduğu tespit edildi.

* Nef/Reserve Gölköy: Gölköy'de yapımı devam eden projenin yapılan denetimler sonucu kaçak kıyı yapısı nedeniyle mühürlendiği öğrenildi.

* Rüzgâr Group/Rüzgâr Point: Bodrum Peksimet'te yapımına başlanan projenin ruhsatsız olarak inşa edildiği tespit edildi. Ayrıca İmar Kanunu'na göre usulsüz yapı kayıt belgesi düzenlenen 8 yapı nedeniyle proje durduruldu.

* Perataş İnşaat/Pera Bodrum Evleri: Gümüşlük'te yapımı devam eden Pera Bodrum Evleri'nde kaçak ahşat iskele tespiti yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU