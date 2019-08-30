7 ayda 24.7 milyon turist tatile geldi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye yabancı turist sayısındaki rekorunu temmuzda da sürdürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.67 artışla 6 milyon 617 bin 380 turist geldi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), konaklama sektöründe temmuz doluluklarını da açıkladı. Bu dönemde otel dolulukları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 artarak yüzde 76.1 oldu. Günlük satılan oda bedeli yüzde 14 artışla 100.3 euroya çıktı. Yedi ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.11 artarak, 24 milyon 693 bin 886 oldu.