İhracat hamlesi

Türkiye, son 1 yılda ekonominin itici gücü haline gelen ihracatını 200 milyar doların üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda önemli bir stratejiye imza attı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2023'te 226.6 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için oluşturulan İhracat Ana Planı kapsamında 17 hedef ülke ve 5 hedef sektör belirlendiğini söyledi. İstanbul'da İhracat Ana Planı'nı açıklayan Pekcan, rakamdan ziyade asıl hedefin dünyadaki ticaret savaşları ve teknolojik dönüşümlerini de yakinen takip ederek bu hedefin de üzerine çıkabilmek olduğuna işaret etti. Plan kapsamında seçilen 17 hedef ülkeye işaret eden Pekcan, 'Hedef ülke, hedef sektör' yaklaşımı ile hedef ülkelerin ithalatından Türkiye'nin aldığı payı iki katına çıkarma hedefinde olduklarını dile getirdi.

Bakan Pekcan 'İhracat Ana Planı'nı açıkladı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT

Plan kapsamında, sürdürülebilir bir ihracat anlayışını hedeflediklerinin altını çizen Pekcan, "İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedefimiz Türkiye ihracatındaki payı yüzde 3.5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatımızı yüzde 5'lere çıkarmak" dedi.

Bakan Pekcan, ihracattaki olumlu performansı gelecek yıllara yaymanın, aynı zamanda ihracatın, teknolojik bileşimini ve katma değerini de artırmanın ve geliştirmenin temel hedefler olduğunu söyledi.







AKILLI İHRACAT PLATFORMU

Yeni nesil serbest bölgelerin, büyük dönüşümün küresel merkezleri haline geldiğine dikkat çeken Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak bizler de serbest bölgeleri birer kümelenmeye dayalı yüksek teknoloji üretim merkezi ve ihracat merkezi ve teknoloji seralarına dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

İhracat Ana Planı ile ihracatçılar için Akıllı İhracat Platformu kurduklarını aktaran Pekcan, "Blokzincir uygulamalarını dış ticaretin her alanında yürürlüğe koyuyoruz. E-ihracat stratejimizle KOBİ'lerimiz başta olmak üzere ihracatçılarımızı dünyaya açıyoruz" diye konuştu.

Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi kuracakları bilgisini veren Pekcan, Türkiye'nin iç ve dış ticaretteki bütün verilerini ulaşılabilir ve güvenli bir şekilde bu merkezde toplanacaklarını anlattı. Pekcan, bütün ihracatçı firmalar için bir dijital kimlik yaratıp onları daha yakından tanıyarak sadece onlara özel çözümler üretecek bir sistem oluşturulacağını söyledi.

Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın her zaman ihracatçıların yanında olduğunu vurgulayarak, "KOBİ payını yüzde 53'lerden 70'lere getirdik. Şimdi desteklerimizle yüzde 75'lere getireceğiz" dedi.



PLANDAN ÖTE BİR MANİFESTO

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracat Ana Planı'nı, Bakanlığımızın, Hükümetimizin bizler için yürürlüğe koyduğu bir plandan öte, bizzat kendi kılavuzumuz, ailemize yön verecek bir manifesto olarak görüyoruz" dedi. Gülle toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ihracatının hükümetin destekleri ve ihracatçının gayretleri ile bugünlere geldiğini dile getirdi. İhracatın ulaştığı hacme işaret eden Gülle, şunları kaydetti: "İhracatçımıza yön veren, böyle bir ana planın, ihracatımıza ilişkin yerel ve küresel tüm çalışmalara kılavuzluk edeceğine, ihracatçılarımızın hedefe giden yolda önlerini sonuna kadar açacağına ve destekleyeceğine inancımız tamdır."



HAYIRLI OLSUN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında ilan ettiğimiz İhracat Ana Planı, Sayın Bakanımız Pekcan tarafından açıklandı. İhracat ve katma değeri yüksek ürün üretimini önceleyen ekonomi modelimizin bu önemli ayağının ülkemize, sanayicimize ve ihracatçımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



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