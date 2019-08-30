Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları canlı takibi 30 Ağustos

Döviz fiyatlarının yurt ve dünya gelişmelerinden etkilenerek fiyat bazında ani dalgalanmalar yaşaması altını da etkiliyor. Yatırım yapmak, sevdiklerine hediye etmek ve daha pek çok nedenle alım yapmayı düşünen vatandaşlar kuyumculara gitmeden önce arama motorlarında altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtını yoğun olarak araştırıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 30 Ağustos gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (30 AĞUSTOS 2019)

Altın fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;