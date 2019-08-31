1915 Çanakkale Köprüsü’nün ilk kule blokları geldi

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Çanakkale ?Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2 ay önce batırılan, Avrupa ve Asya yakası kule kesonları üzerinde ayaklar yükselmeye devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin tüm kalıcı çelik yapılarının imalatlarını yapan Çimtaş, her biri 800 ton ağırlığında olan ilk kule bloklarını tamamladı. Deniz içinde 318 metrelik köprü kulesini oluşturacak kırmızı renge boyalı 4 kule bloğu, Gelibolu Sütlüce'deki köprü şantiyesine ulaştı. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atıldı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen, 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa ve Aysa yakasında, deniz içindeki temelini oluşturan kule kesonları 2 ay önce batırıldı. En zor aşamalardan biri tamamlanırken, deniz içindeki kule ayakları da yükselmeye devam ediyor. Boğazın iki tarafında da köprünün hızla yükselen ayakları net olarak görülmeye başladı. 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin tüm kalıcı çelik yapılarının imalatlarını yapan Çimtaş, bu proje kapsamında her biri 800 ton ağırlığında olan ilk kule bloklarının 1915 Çanakkale Projesi şantiyesine sevkiyatını gerçekleştirdi. Deniz yoluyla getirilen kırmızı renge boyanmış 4 kule bloğu, Gelibolu'daki Sütlüce mevkisinde bulunan şantiyeye alındı. Kule blokları buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra deniz üzerindeki kule kesonlarının üzerine monte edilecek. Aynı bloklardan birçok parça daha inşa edildikten sonra yine köprü inşaat alanına getirilerek, üst üste konulmaya devam edecek. Böylece Türk bayrağının renklerini alacak olan 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk kule blokları geldiÇanakkale Köprüsü hem ülkemize hem de tekstil sektörüne çok önemli faydalar sağlayacak. Konuyla ilgili olarak Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Başkanı Vehbi Canpolat'ın görüşleri şu şekilde: Köprü ile Ege ve Marmara birbirine bağlanacak. Bu sayede ülkemizin en önemli sektörlerinden olan tekstil sektörünün yoğun olarak faaliyetlerinin gerçekleştiği Ege ve Marmara'daki iş hacminin yükselmesi sağlayacak ve bu bölgelerimiz de yeni istihdam sahaları oluşacak. Tekstil sektörü için en önemli hususlardan birisi ürünün tedarik sürecinin hızı, yeni köprü hem hız hem de maliyet açısından ülkemize ve sektörlerimize büyük katkı sunacak, sektörümüz için en önemli konulardan. Aynı zaman ihracat anlamında da 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sağlayacağı katkılar yadsınamaz. Köprü, çevre ülkelere olan tekstil ihracatımızın daha da artmasını sağlayacak. Köprü ile birlikte sağlanacak ulaşım kolaylığı bölgeye yatırım yapılmasına da imkan tanıyacak. Bu da doğal olarak istihdamın artmasına katkı sağlayacak. Firmalar da yeni köprünün imkanlarından faydalanacak. Bu da yeni ihracatçı firmaların ortaya çıkmasını sağlayabilir.