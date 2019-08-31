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Araç sahipleri dikkat! 1 Ekim'de başlıyor...

Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren ve otomobiller ile hafif yolcu/ticari araçlardan çıkan emisyon seviyeleriyle ilgili düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihlerinde değişiklik öngören tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2019 13:26 Güncelleme Tarihi: 31.8.2019 13:40
Araç sahipleri dikkat! 1 Ekim'de başlıyor...

Yeni tebliğe göre, bir aylık uyum döneminin ardından 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle yeni emisyon seviyelerine geçilecek. Buna göre; otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak.

SÜREÇ 2009 YILINDA BAŞLADI

2009 yılında çıkartılan SGM-2009/22 sayılı tebliğle otomobil ile hafif yolcu/ticari araçlardan çıkan emisyonlarla ilgili düzenleme yapıldı. 2017 yılında ise araçlardan gerçek sürüş şartlarında (RDE) çıkan emisyonlarla ilgili düzenleme getirilmişti.

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Araç sahipleri dikkat! 1 Ekim'de başlıyor...
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