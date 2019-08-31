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Başkan Erdoğan ‘Vira bismillah’ diyecek

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Başkan Erdoğan ‘Vira bismillah’ diyecek
Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte denizlerde av yasağı sona eriyor. Denizlerdeki balık çeşidinin korunması, balık üremesinin sağlanabilmesi amacıyla 15 Nisan'da başlayan ticari amaçlı av yasağı yarın sona eriyor. Av yasağı boyunca teknelerini bakıma alan balıkçılar, ağlarını yenileyerek eksiklerini tamamladı. Bu gece törenle başlayacak yeni av sezonu için limanlarda özel etkinlikler de düzenlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Beykoz'da balıkçılarla birlikte yeni av sezonu için "Vira bismillah" diyecek. Poyrazköy'de yapılacak programda balıkçılarla bir araya gelecek olan Erdoğan, vatandaşlarla birlikte balıkçıları uğurlayacak.
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Başkan Erdoğan ‘Vira bismillah’ diyecek
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