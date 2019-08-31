Çanakkale’de nereye yatırım yapmalı?

BUGÜN NELER OLDU

Çanakkale1915 Köprüsü ile bir bölgenin hayli değer kazanması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde bulunan Çanakkale, doğal ve tarihi zenginlikleri ile ön plana çıkıyor. Nitekim bu yüzden yerliden ziyade yabancı yatırımcıların dahi dikkatini çekmiştir. Her sene binlerce turisti karşılamasından dolayı da değerli hale geldiğini belirtmek gerek. Sonuç olarak; Gelibolu ile Lapseki arasında yapılacak olan boğaz köprüsü ile bölge değerlendi. Konutlardan ziyade arsalara yönelikte fiyat artışına gidiliyor. Tren geçişine dahi uygun olan boğaz sayesinde ülkemizin önemli şehirleri arasında yer alıyor. Konumu gereğince de günden güne değer kazandığını belirtmek gerek. Çanakkale'de yatırım yapılabilecek bölgeler ve özellikleri yeni projelere bağlı olarak farklılık gösteriyor. Nitekim sadece projeler değil konum ile ticari olanaklar da göz önünde bulundurulmakta. Yani yatırımların hangi amaçla yapılacağı ve hangi bölge üzerinden gerçekleşeceği fiyatların da değişmesine etki etmekte. Çan ile Yenice bölgelerinden de bahsetmek gerek. Yine yeni projeler dahilinde değerli hale gelen bölgeler arasında gösteriliyor. Beraberinde ise Balya ile Savaştepe'nin geldiğini belirtmeliyiz. Körfez geçişinden kaynaklı olarak değerli hale gelen bölgeler bu şekilde sıralanıyor. Kısacası ulaşım imkanlarından kaynaklı olarak gözde yatırım bölgeleri arasında bulunmakta. Satılık daire arayanlara yönelik Kepez Kalabalık bölgesi öneriliyor. Özellikle de Çanakkale Devlet Hastanesi buraya taşınacağı için değerlenmesi beklenen bölgelerden bir tanesi. Bunun yanı sıra arsaları da değerlidir. Nitekim daha çok yeşil alan üzerine inşa edilen yazlık evleri ile adından söz ettirmekte. Bunun için de konut yatırımlarına yer vermek isteyenler göz önünde bulunduruyor. Yazlık evlerin sayıca fazla olduğu bölgelerin başında geliyor. Hemen arkasından ise yeni yeni gelişmeye başlayan diğer alanlar ise; Barbabor Mahallesi de yine gözde yatırım merkezlerinden bir tanesi. Son olarak ise İsmetpaşa Mahallesi, merkezi konumundan dolayı incelemeye alınabilir. 18 Mart Üniversitesi'ne olan yakınlıkları ile de bazı mahalleler dikkat çekiyor. Örneğin İsmetpaşa ile Barbaros mahalleleri bunlar arasında başı çekiyor. Nitekim öğrencilerin yoğun talep gösterdiği bölgeler arasında gösteriliyor. Son olarak Çanakkale Kordon'a yakın olan mahallelerin de gözde yatırım alanları olarak ifade edilmesi söz konusudur.