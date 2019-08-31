Fenerbahçe borsada liderliği geri aldı

BUGÜN NELER OLDU

Geçensezonun neredeyse tamamında küme düşme potasının etrafında dolaşırken, hisseleri yüzde 68 değer kaybeden Fenerbahçe, bu sezonun ilk iki haftasında hem sahada, hem borsada gösterdiği performansla, ezeli rakiplerini solladı. Süper Lig'in ilk iki haftasında maçlarını kazanarak averajla liderliğe oturan Fenerbahçe, borsada da en değerli spor kulübü unvanını Galatasaray'dan geri aldı. Fenerbahçe hisseleri 16-29 Ağustos tarihleri arasında yüzde 24.1 yükselirken, piyasa değeri 910.6 milyon liraya çıktı. Geçen yılın şampiyonu Galatasaray bu sezonun ilk iki haftasında 1 puan alabilirken, borsadaki hisseleri ise sadece yüzde 2 yükseldi. Galatasaray'ın piyasa değeri ise 831.6 milyon lirada kaldı. Hisse senetleri iki haftada yüzde 7.5 yükselen Beşiktaş'ın piyasa değeri ise 376.8 milyon lira oldu. Yusuf Yazıcı'yı satarak önemli bir gelir elde eden ve UEFA Avrupa Lig'nde de gruplara kalan Trabzonspor'un hisseleri yüzde 16.8 yükselirken, piyasa değeri 295.5 milyon liraya çıktı.