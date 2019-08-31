Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde süre uzatıldı

bedellerinin yurda getirilmesinde süre uzatıldı

bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenlemenin süresi 6 ay daha uzatıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2019 09:38
İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde süre uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde (İhracat Bedelleri Hakkında) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve Resmi Gazete'nin 4 Eylül 2018 tarihli sayısında yayımlanan söz konusu tebliğ hükümlerinin "1 yıl" olarak belirtilen yürürlük süresi "18 ay" olarak değiştirildi.

Böylece ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi, ikinci kez 6 ay daha uzatılmış oldu.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde süre uzatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN