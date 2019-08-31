İnşaat sektörü de canlanacak

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324 km boyunca uzanacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü daha hızlı ve daha düşük maliyetli yük taşımacılığının yansıra üretken nüfus barındıran bölgelerimizin sadece ekonomik faaliyetlerini değil, sosyal bağlarını da güçlendirecek. Özellikle inşaat ve işletme aşamalarında binlerce kişiye sağlayacağı istihdam ve çeşitli sektörlere katacağı canlılıkla, Türkiye ekonomisine de önemli katkı sunacak. Konuyla ilgili olarak Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu şu açıklamayı yaptı: "Projenin hizmete girmesiyle birlikte, taşıt işletme maliyetleri ve yolculuk süresi açısından ciddi kazanımlar sağlanacak. Yük taşıyan araçların ulaşım kısıtlamasının kalkmasıyla ithalat ve ihracatımızdaki zaman maliyeti azalacak. Ayrıca Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim de olumlu etkilenecek. Kınalı- Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun, Gebze-İzmir Otoyolu'na Balıkesir civarında bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektöründe gelişme sağlanacak. Turizm ve lojistik sektörlerinin yanında projenin yapım aşamasında inşaat sektörü de canlanacak. Bizim sektörümüz açısından bakarsak inşaat süresince kullanılan teknik hırdavat malzemeleri üreticilere önemli fayda sağlayacak. Proje Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi'nin, Güney Kore'den Daelim ve SK ile oluşturulan konsorsiyum tarafından yapılıyor. Köprü tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak ve bu da Türk yüklenicilerin dünya çapında ilklerle adlarını duyurmalarına vesile olacak. Ayrıca yapımda kullanılacak ürünlerin Türk firmalarından tedariği aşamasında yalnızca yükleniciler değil bağlantılı tüm sektörler fayda sağlayacak. Lojistik ve turizm gibi sektörlerin yanında Boğazın her iki tarafında yer alan özellikle Çorlu-Çerkezköy- Silivri gibi sanayi üretiminin yoğun olduğu bölgelerin yurtiçi sevkiyatları ve satınalmalarında sürenin ve ulaşımın kısalmasından ötürü önemli bir kazanım söz konusu olacaktır.