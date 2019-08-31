Katar ordusu, Türklerin yetiştirdiği sebzeyi yiyecek

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İkiyıl önce başta Suudi Arabistan olmak üzere Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yoğun ambargolarına maruz kalan Katar ordusunun sebze ihtiyacını Mersinli AYS Proje A.Ş. karşılayacak.Bu amaçla ülkede 70 bin metrekarelik alana son teknolojilerle donatılmış topraksız tarım serası kurduklarını söyleyen Aytekin Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aytekin, "Katar Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzaladık. Artı 52 derece sıcaklıkta bile üretim yapabilecek sera sistemleri geliştirdik" dedi. AYS Proje, bu tesislerde Katar ordusunun ihtiyacı olan domates, biber, salatalık, marul ve çilek gibi ürünlerin üretimini yapacak.Toplam büyüklüğü 20 milyon doları bulan yatırıma 1.5 yıl önce başladıkları bilgisini veren Aytekin, tamamlanmasının bu yılbaşını bulacağını anlattı. Anahtar teslim olarak yapacakları projenin işletmesini de kendilerinin yapacaklarını anlatan Aytekin, "Katar böyle bir yatırıma başlayacağını duyurduğunda dünyanın dev firmaları müracaat etti. Yatırımı bize verdiler. Bu bizim için çok önemli bir başarıydı. Dev tesisi çok üstün bir teknoloji ile kuracağız" diye konuştu.Teknoloji ve kapasite olarak bu alanda dünyada ilk 10'da yer aldıklarını söyleyen Aytekin, pazarda Hollandalı ve İspanyol şirketlerin ağırlığının olduğu bilgisini verdi.Yıllık 1 milyon metrekarelik sera üretim kapasitesine sahip olan AYS Proje, bu alanda 39 yıllık tecrübeye sahip. Şirket, topraksız tarım seraları, topraklı tarım seraları, polyclima sera projeleri, fide üretim seraları, süs bitkisi üretim seraları, muz üretim seraları ve hayvan barınaklarını anahtar teslim olarak yatırımcıların hizmetine sunuyor. 47 ülkeye sera malzemeleri ve konstrüksiyon ihraç eden firma, 17 ülkede ise anahtar teslim projeler yapıyor.AYS Proje, Türkmenistan'ın Başkenti Aşkabat'ta 1.000 dönümlük bir alana dev bir sera kurmak üzere bir inşaat firmasıyla anlaşma imzaladı. Büyüklüğü 50-55 milyon dolar olan yatırıma yaklaşık 5 ay önce başladıklarını söyleyen Aytekin, yatırımın 2020'nin sonunda tamamlanacağını belirtti. 400 dönümlük kısım için malzeme sevkiyatlarını yaptıklarını aktaran Aytekin, bunun anahtar teslim bir proje olacağını kaydetti. Aytekin, Aşkabat'a 20 kilometrelik mesafede kuracakları tesisin 50'şer dönümünde çilek ve muz üretileceğini, kalanında ise domates üretimi yapılacağının bilgisini verdi.