Haberler Ekonomi Haberleri "Kıran-2 Ortak Operasyonu"nda 2 terörist yakalandı

"Kıran-2 Ortak Operasyonu"nda 2 terörist yakalandı Terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde yürütülen, "Kıran-2 Ortak Operasyonu" kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye’den saldırı yapmak için gönderildiği değerlendirilen iki PKK/PYD/YPG örgüt mensubu yakalandı.

AA Ekonomi Haberleri Giriş Tarihi: 31.8.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 31.8.2019 13:16