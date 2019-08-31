Köprü Çanakkale ekonomisini de uçuracak

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Ege Bölgesi tatil rotasının en önemli geçişlerinden olan Çanakkale trafiği çözüm için 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bekliyor. Tamamlanma süresi 1.5 yıl erkene çekilen proje 18 Mart 2022'de bitecek. Böylece 45 dakika olan denizden geçiş süresi 4.5 dakikaya düşecek. İzmir, Balıkesir ve İstanbul'un lojistik yükünü çeken, tatil ve bayramlarda kilometrelerce araçlık kuyruk oluşan Çanakkale, köprü tamamlandığında yatırımların da merkezi olacak. Şimdiden köprü sonrası bölgede tarımsal yatırımların zirve yapacağı hesaplanıyor.Köprü projesini üstlenen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün denizden geçiş süresini 4 dakikaya çekeceğini ve 24 saat esasıyla çalışıldığını söyledi. İldeki trafik sorununun köprüyle tamamen çözüleceğini belirten Özdemir, "Projenin bitmesini herkes bekliyor. Çünkü sanayi yatırımları ve tarım projeleri köprü bittikten sonra hızlanacak" dedi. Köprüye ek olarak 100 kilometrelik otoban yolunun da yapılacağını söyleyen Nihat Özdemir, "Şu anda Çanakkale'de bayramda Lapseki, Eceabat ve Gelibolu feribotları tam kapasite çalışıyor. Projenin zamanında bitmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla Çanakkale'nin birçok sektörde lojistik üs haline geleceği görüşünde. Semizoğlu, şu bilgileri verdi: "Köprü bittiği zaman, İstanbul-İzmir- Edirne ve Bursa hinterlandının ulaşım merkezi Çanakkale olacak. Bu yüzden bu sektörün gelişmesi birçok sektörü olumlu etkileyecek ve besleyecek" dedi. Bayramda Çanakkale'de günlük 410 feribot seferinin yapıldığını söyleyen Semizoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü sadece ilimizin değil herkesin bitmesini beklediği bir proje. Şimdiden bölgenin tarımsal teknolojilerin üretileceği bir merkez olması için çalışmalar yapılıyor" dedi. Köprünün stratejik öneminin çok büyük olduğuna dikkati çeken Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bu sayede İstanbul Boğazı'nın iki katı uzunluğundaki Çanakkale Boğazı'nın iki yakasının birleştirileceğini bildirdi. Turhan, köprünün tamamlandığında ülkenin önemli hizmet, sanayi ve turizm firmalarının bulunduğu Trakya ve Batı Anadolu Bölgesi'nde ekonomik anlamda büyük ivmelenmeyi sağlayacağını belirterek, "Ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri ve özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen yük hareketlerinin hızlı bir şekilde Ege, Batı Anadolu ve Batı Akdeniz'e inmesini sağlayacak. Feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı'ndan seyahat süresi 4 dakikaya kadar da indirecek" diye konuştu. Nüfus ve ekonomi bakımından Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul'un ülkenin tarım ve sanayi bölgelerine otoyolla bağlanmasının, İstanbul ve bağlantılı illerin değerini artıracağını, önemli sosyo-ekonomik katkılar sağlayacağını anlatan Turhan, projenin, ihalesi tamamlanan ve planlanan diğer otoyollarla değerlendirildiğinde, özellikle Ege, İç Anadolu'nun batısı, Adana- Konya aksı ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Trakya/ Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında, İstanbul Boğaz Geçişi'nden bile önemli alternatif olacağını kaydetti. Otoyolun Balıkesir civarında Gebze-İzmir Otoyolu'na bağlanmasıyla İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle arasındaki mesafenin kısalacağını ve turizm sektöründe gelişmeye önayak olacağını belirten Turhan, bunun özellikle dış ticaret ve turizm bakımından 2023 hedeflerine ulaşmadaki önemine değindi. Turhan, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanların, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunun da 1915 Çanakkale Köprüsü ile sağlanacağını sözlerine ekledi.