Orman yangını milli helikopterle sönecek

Türk Hava Kurumu'nun (THK) yangın uçakları nedeniyle ülke gündemine oturan yangın söndürme sorunu artık yerli ve milli helikopterlerle çözülecek.

Orman Genel Müdürlüğü, 2021 yılından itibaren "Yerli Kara Şahin" olarak bilinen Sikorsky T70'le yangınlara müdahale edebilecek. Aynı yıl seri üretime başlanması beklenen yerli ve milli Gökbey helikopterinin de yangın söndürmede kullanılması bekleniyor.

Orman yangınlarıyla mücadele için yurtdışından helikopter kiralayan Orman Genel Müdürlüğü, 2021'den itibaren Yerli Kara Şahin ve Gökbey yerli helikopterleriyle yangınlara müdahale edebilecek.



104 MİLYON LİRA KİRA ÖDENDİ

Her yıl orman yangınlarıyla mücadelede THK'nın yangın söndürme uçaklarını kullanan Orman Genel Müdürlüğü, bu yıl Akdeniz ve Ege bölgesinde peş peşe çıkan yangınlara özel bir şirketten kiralanan helikopterlerle müdahale etti.

Toplamda 104 milyon liraya kiralandığı öğrenilen 34 helikopterin büyük çoğunluğu bu yıl da yurtdışından getirilirken, bir yandan bu alandaki dışa bağımlılığı bitirmek amacıyla yürütülen "T70 Genel Maksat Helikopteri Programı" da hızla ilerliyor.







TUSAŞ TARAFINDAN YAPILIYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde Sikorsky'nin S70i helikopterinden yola çıkılarak geliştirilecek olan T70 Genel Maksat Helikopteri, 2021'den itibaren Kara, Hava, Özel Kuvvetler ve Jandarma Genel Komutanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne de teslim edilecek.



3.5 TON YÜK TAŞIYABİLECEK

Kuvvet komutanlıklarının kargo, arama kurtarma, hava ambulansı ile kıyı güvenliği gibi alanlarda kullanacağı Sikorsky T70, Orman Genel Müdürlüğünce yangınla mücadele faaliyetlerinde kullanılacak. Gece uçuşu da yapabilecek olan T70'in, S70'de olduğu gibi en az 3.5 ton yük taşıyarak, azami üç saat havada kalabilecek özellikte olması bekleniyor. Tamamen yerli imkânlarla TUSAŞ tesislerinde üretilecek olan helikopterin motoru da yine yerli imkânlarla Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) fabrikasında üretiliyor. TEI, bugüne kadar TUSAŞ'a 6 adet motor teslim etti.



SIRADA GÖKBEY VAR

Yerli imkânlarla geliştirilip üretilen ilk milli Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY'in de orman yangınlarıyla mücadelede aktif görev alması bekleniyor. TUSAŞ ana yükleniciliğinde üretilecek olan GÖKBEY'in ilk prototipi, ilk uçuşunu geçtiğimiz yıl yapmıştı. GÖKBEY'in seri üretiminin 2021 yılında başlaması öngörülüyor.

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