Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 31 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı burada...

Şans oyunu severlerin Çarşamba günleri heyecan ve merakla beklediği Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresinin düzenlediği çekilişle sonuçlandı. Her hafta pek çok vatandaşın umutla oynadığı 31 Ağustos Sayısal Loto çekilinin bu haftaki şanslı numaralarını ve bilet sorgulama ekranını haberimizde bulabileceksiniz. İşte 31 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto 31 Ağustos çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te çekildi ve açıklandı!

İşte, çekiliş ile ilgili detaylar ve sonuçları...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 31 AĞUSTOS

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1249. çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 07 - 17 - 22 - 36 - 43 - 44 olarak belirlendi.

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ETİMESGUT - DENİZLİ / HONAZ

Sayısal Loto oyununun 1249. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, kişi başı 1 milyon 525 bin 859 lira 20 kuruş TL kazandı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 120 kişi 6 bin 369 lira 05'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 778 kişi 84 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 554 kişi 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.