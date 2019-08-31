Ticaret köprüsü olacak

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şenocak, "1915 Çanakkale Köprüsü daha hızlı ve daha düşük maliyetli yük taşımacılığı, ülkemiz ekonomisine yön veren ve deri ihracatımızın en fazla olduğu iki bölge olan Ege ve Marmara'da ki ticareti hızlandıracak ve biz ihracatçılar için de önemli faydalar sağlayacak" dedi. Şencocak şunları kaydetti: "Çünkü bu yol sadece Ege ile Marmara'yı birbirine bağlamakla kalmıyor aynı zamanda Ege, Batı Anadolu ve Batı Akdeniz'den Avrupa Birliği ülkeleri ve özellikle de Bulgaristan ve Yunanistan'a hızlı bir şekilde yük hareketleri olacak. Bu rota üzerinden açılacak yeni ihracat kanalı ülke ekonomisine büyük katkı yaratacak. Söz konusu süre ve maliyet kazancı dış ticaretin etkinliğini de artıracak."Çanakkale'nin sembol firmalarından Dardanel Ton Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen ise, "Çanakkale Bölgesi'ne Çanakkale Köprüsü' nün çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Yalnızca köprü değil yapılacak yeni otoyolla birlikte ve Marmara Bölgesi'ndeki diğer köprüler ile birlikte Çanakkale Bölgesi tüm Marmara'ya yakınlaşmış olacak.Çanakkale gerek ikinci ev olarak gerekse de insanların sürekli yaşamayı tercih edeceği bir cazibe merkezi haline gelecek. Zaten en iyi yaşanılacak yerler arasında en üst sıradayız. Ayrıca Çanakkale sanayisine çok olumlu etkisi yaratmasıdır. Tabi aynı zamanda bu yatırım Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.