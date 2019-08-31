TL varlıklara faiz kalkanı

Borsa İstanbul tarafından uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde oluşturulan Türk Lirası referans faiz oranı TLREF, bankaların faiz riskini yönetmelerini sağlarken, bir yandan reel sektörü rahatlatacak. Yeni Ekonomi Programı kapsamında TL referans faiz oranı oluşturulurken önümüzdeki dönemde TL'yi güçlendirme, faizleri aşağı çekmeye yönelik adımlar sürecek.



İLK HEDEF 5 MİLYAR TL

Ziraat Bankası, önceki gün TLREF'e endeksli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli 750 milyon lira tutarında borçlanma aracı ihraç etti. Vakıfbank 500 milyon liralık ihraç gerçekleştirirken, Alternatifbank ise 50 milyon TL ile bu operasyonu yapan ilk özel banka oldu. Alternatif Bank Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Güven, "Önümüzdeki dönemde TLREF oranına dayalı ürünlerin yaygınlaşarak finansal piyasalarımızda derinliğin artmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi. Analistler, bu ürünün önümüzdeki dönemde tüm bankacılık sektörü tarafından kullanılacağını ve ihraç tutarının kısa sürede 4-5 milyar TL civarına ulaşacağı görüşünde.



DEĞİŞKEN FAİZLİ KREDİ GELİYOR

TLREF bankacılık sektörünün faiz riskini yönetmesini sağlayarak, sistemdeki dolarizazyonu azaltacak. Bankacılık sektörü, uzun vadeli TL finansman sağlamak için yurtdışında milyarlarca dolar tutmak zorunda bulunuyor. TLREF'e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça, bankacılık sektörü faiz riskini yönetmek için bu kaynağı yurtdışına aktarmak zorunda kalmayacak. Bu ürün ayrıca önümüzdeki dönemde bankaların değişken faizli kredi vermelerinin de önünü açacak. Değişken döviz faizine değil de TLREF'e dayalı bir swap mekanizması finansal sistemin kaynakları daha etkin kullanmasını sağlayarak kredi maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacak.







ÖNEMLİ BİR EKSİKLİK GİDERİLDİ

Hazıne ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, Türk Lirası referans faiz oranı TLREF'in Borsa İstanbul AŞ (BİST) bünyesinde oluşturulmasına ilişkin yaptığı paylaşımında şunları kaydetti: "Finansal mimarimizde Türk lirası çalışabilmemiz için bankalarımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere Türk lirası referans faizi 'TLREF', BİST bünyesinde oluşturuldu. YEP kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun."



TLREF NEDİR

Fınansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek, Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturuldu. TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı 17 Haziran'dan itibaren hesaplanmaya başlandı.







YENİ ADIMLAR SÜRECEK

Yeni Ekonomi Programı kapsamında TL cinsi varlıkların faiz riskinden korunmasında kullanılabilecek referans faizler oluşturulmaya devam edilecek. BİST Özel Pazar şirketlerine yapılan yatırımlar, belirli bir orana kadar, yatırım yapan şirketlerin dönem kazancından düşülecek. Reel sektörün sermaye piyasasından ve BDDK gözetimindeki banka dışı finansal kuruluşlardan fon bulması özendirilecek. Açık bankacılık hukuki altyapısı kurulacak. Faizsiz finans sistemine ilişkin ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemeler yapılacak. Emtia murabahası işlemlerinin yurt içinde gerçekleştirilebilmesi için kira sertifikasına, elektronik ürün senedine veya hisse senedi portföyüne dayalı platformlar kurulacak. Faizsiz finansa ilişkin araç ve kurumların terminolojisinin standardizasyonu sağlanacak.



NE İŞE YARAYACAK

* Bankaların faiz riskini döviz likiditelerini kullanmadan yönetmeleri sağlanacak.

* Döviz ile TL anapara takas edilmeyeceğinden dolarizasyon azalacak.

* Değişken faizli kredilerin önü açılacak.

* Şirketlere yabancı para yerine uzun vadeli TL kredi kullandırılması mümkün olacak.

* Reel kesimin toplam kur riski azalacak.

* Şirketler faiz takas işlemleri yaparak bilanço yapılarına göre sabit ve değişken faiz arasında tercih ve geçiş yapabilecek.

* Tüketim ve yatırım talebi kur ve faiz dalgalanmalarından çok daha az etkilenecek.

* Ekonomik aktivitedeki oynaklık azalacak.

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