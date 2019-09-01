15 günde 4 milyar $ bozduruldu

BUGÜN NELER OLDU

Enflasyondaki düşüş, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ekonomiye duyulan güvendeki artış döviz hesaplarındaki çözülmeyi hızlandırdı. Ekonomi yönetiminin dolarizazyonu önlemek için aldığı tedbirlerle birlikte kamu bankaları öncülüğünde başlatılan TL mevduata geçişi özendirici yeni ürünler, döviz hesaplarında satışı artırdı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre 8 Ağustos 2019'da 218 milyar 353 milyon dolar olan döviz hesaplarının toplam büyüklüğü, 23 Ağustos itibarıyla 3 milyar 922 milyon dolar azalarak 214 milyar 431 milyon dolara indi. Bu dönemde bireysel yatırımcıların döviz hesapları 728 milyon dolar azalarak 135 milyar dolara inerken, şirketler ise 3 milyar 194 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Şirketlerin döviz hesapları 82 milyar 610 milyon dolardan 79 milyar 416 milyon dolara düştü.Bankaların Türk Lirası mevduatı özendirici yeni ürünleri, TL mevduatına ilgiyi artırdı. BDDK verilerine göre 5 Temmuz'da 1 trilyon 35 milyar lira olan TL mevduatın büyüklüğü, 23 Ağustos itibarıyla 1 trilyon 106 milyar liraya çıktı. Bu dönemde TL mevduattaki artış 71 milyar liraya ulaştı.