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Akıncı 'nın test işlemi bitti

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı , Akıncı 'nın test işleminin bittiğini duyurdu. Bayraktar, Akıncı'nın motorunun ilk çalışma anını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 15:10
Akıncı İnsansız Hava Aracı'nın test işlemi bitti

Selçuk Bayraktar, Akıncı İnsansız Hava Aracı'nın testlerinin bittiğini açıkladı.

Selçuk Bayraktar Akıncı İHA'nın motorunun ilk çalışma anını paylaştı

MOTORLAR İLK KEZ ÇALIŞTI

Sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı'nın ilk motor çalıştırma testini paylaşan Bayraktar, "Günlerdir hazırlığı süren ve en son 24 saatlik aralıksız maratonun sonunda sabahın erken saatlerinde ilk kez motorlarını çalıştırması. Az önce testi bitirdik. Bundan sonra, yürüyecek, koşacak ve uçacak inşallah. Semalarımızda Hür ve Özgür" ifadelerini kullandı.

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Akıncı İnsansız Hava Aracı'nın test işlemi bitti
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