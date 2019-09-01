Enerji kimlik belgesi kredileri etkileyecek

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Enerji israfının önüne geçmek amacıyla binalar için zorunlu hale getirilen enerji kimlik belgesinin alımı için 1 Ocak 2020'ye kadar süre tanındı. Müteahhitler tarafından alınması gereken belgelerin konut kredilerini de etkileyeceği belirtiliyor. Szutest Enerji Uzmanı Can Demirhan, "Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, enerji verimliliği yüksek bina sayısını artırmak için enerji kimlik belgesi sınıfı A olan konutlara değerinin yüzde 90'ı, B sınıfı olan konutlara ise değerinin yüzde 85'i kadar kredi kullandıracak" dedi.Enerji kimlik belgesi almak için son dört ayın kaldığını hatırlatan Demirhan, bu belgeyle binaların enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri gibi bilgilerin ortaya konulacağını kaydetti.