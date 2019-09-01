Merkez Bankası’na güçlü isimler

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Bankası Başkanlığı'na 6 Temmuz'da Murat Uysal'ın getirilmesiyle yeni bir dönem başlarken, bankanın vitrini de yeni isimlerle güçlendi. Başkan Yardımcılığı görevlerine Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya ve Dr. Oğuzhan Özbaş atandı.Merkez'de başkanlığa Uysal'ın getirilmesinin ardından önemli adımlar atıldı. 25 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu'nda politika faizi 4.25 puan indirilirken, TL karşılığı swap işlemleri 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmeye başlandı. Kredileri teşvik etmek amacıyla, zorunlu karşılık oranları ve bunlara ödenen faiz kredi artışına endekslendi. Ayrıca son enflasyon Raporu'nda 2019 enflasyon tahmini 0.7 puan aşağı çekilerek yüzde 13.9'a çekildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle boş bulunan Merkez Bankası Başkan yardımcılığına atanan Murat Çetinkaya, bankaların faiz riskini yönetmelerini sağlayan TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'nın oluşturulmasında etkin rol oynadı.1970 doğumlu olan Çetinkaya, 1992'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliğinden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü- Bankacılık anabilim dalında tamamladı.Meslek hayatına Ziraat Bankası A.Ş. Fon Yönetimi Müdürlüğünde başlayan Çetinkaya, Tekstilbank ve Diler Yatırım Bankası hazine bölümlerinde çalıştı. Haziran 2017'de Borsa İstanbul Grubu'na geçen Murat Çetinkaya, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak çalıştı.1971'de doğan Oğuzhan Özbaş 1993'de Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldu. Özbaş, 1995'te Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Endüstriyel Yönetim Yüksek Lisans programını birincilikle tamamladı. İş hayatına Ford Motor Company'de başlayan Özbaş, şirketin hazine bölümünde 1998'e kadar görev yaptı. 1998- 2002 arasında Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) Finansal Ekonomi üzerine doktorasını aldı. Özbaş, 2002 yılında araştırmacı öğretim üyesi olarak Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne katılarak, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde dersler verdi.Murat UysalEmrah Şener, Uğur Namık Küçük, Murat Çetinkaya, Oğuzhan ÖzbaşMurat Uysal, Emrah Şener, Uğur Namık Küçük, Murat Çetinkaya, Oğuzhan Özbaş, Ömer Duman, Abdullah YavaşMurat Uysal, Vehbi Çıtak, Nurullah Genç, Ömer Duman, Derya Yücel, Başak Tanınmış Yücememiş, Mehmet Aktaş