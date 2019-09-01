Türk deniz filosu yenileniyor

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Hükümet, deniz ticareti filosunu gençleştirerek denizleri ticaretin merkezi haline getirmeye hazırlanıyor. 800 koster gemisinden, yaşı 30'un üzerinde olan 100 geminin, seyir güvenliği ve ekonomik rekabet açısından acilen yenilenmesi gerektiği öğrenildi. İlk olarak bu gemilerin hurdaya çıkarılarak yerine yenilerinin konulması sağlanacak. Deniz taşımacılığı sektöründen gelen talepler üzerine geçtiğimiz yıl harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Ekonomi bakanlıklarının da dahil olduğu 'Koster Yenileme Projesi'ni hayata geçirmek için Koster Denizcilik Anonim Şirketi'ni kurdu.Deniz Ticaret Odası'nın da dahil olduğu proje kapsamında kurulan şirketin hayata geçireceği finansman modeliyle ilk etapta 20 geminin, beş yıl içinde de 100 geminin yeniden inşa edilmesi hedeflenmişti.Japonya'dan gelen bir heyet Deniz Ticaret Odası'nda ağırlanırken, 'Koster Yenileme Projesi'nin finansal detayları masaya yatırıldı. Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır'ın katıldığı toplantıda Japonya'dan sağlanacak kredi görüşüldü. Çakır, "Japon Eximbank aracılığıyla sağlanacak proje finansmanı konusunda şartları değerlendirdik. Projeye olumlu yaklaştılar" diye konuştu.